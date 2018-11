32.000 bezoekers voor Amsterdamse Museumnacht

Zeker 32.000 mensen hebben vannacht de Amsterdamse Museumnacht bezocht. Op 56 locaties in Amsterdam bleven de deuren vannacht tot 2.00 uur open voor kunst en cultuur.

Met de Museumnacht willen musea en culturele instellingen nieuwe aanwas creƫren en kunst en cultuur onder de aandacht brengen van jongeren. Bijna een derde van de bezoekers was onder de 25.

'Bruine Kroeg'

Sinds zaterdagavond 19.00 uur konden de bezoeker op verschillende plekken in de hoofdstad terecht. Zo veranderde het Rijksmuseum in een 'bruine kroeg' met smartlappen-karaoke en een optreden van Roxeanne Hazes. In de Fatih Moskee beantwoordde de imam vragen. Bezoekers van de NDSM-werf konden hun eigen seks-speeltjes in elkaar knutselen.

Dit jaar was de negentiende editie van de Museumnacht. Een aantal musea deed voor het eerst mee, zoals The Black Archives waar zwarte geschiedenis centraal staat.