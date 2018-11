'Geheime deal bereikt over Brits-Ierse grens'

De Britten en de EU zouden een geheime deal hebben bereikt waarin staat dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit onderdeel blijft van de Europese douane-unie. Daarmee zou de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijven. Dat schrijft The Sunday Times op basis van bronnen rond de Britse premier May.

De Ierse grens is momenteel het grootste struikelblok in de brexit-onderhandelingen. Als er inderdaad een deal is gesloten over de grens, is dat een overwinning voor May. De Britten zoeken al geruime tijd naar een oplossing. De EU vindt de voorstellen waarmee premier May komt keer op keer te mager.

Voldoende vooruitgang

Volgens de krant komt het Britse kabinet dinsdag bijeen om de deal te bespreken. Komende vrijdag zou May voldoende vooruitgang hebben geboekt om de EU ervan te overtuigen om een speciale brexit-top tussen de partijen te organiseren.

Een woordvoerder van May zegt dat The Sunday Times slechts speculeert. Volgens hem zijn de onderhandelingen nog steeds bezig.