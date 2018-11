Visser wil geagiteerde zeehonden ontlopen en komt vast te zitten op rotswand

De Britse kustwacht heeft gisteravond een visser van een rotswand moeten redden die geagiteerde zeehonden wilde ontwijken.

De man liep bij de Schotse kustplaats Eyemouth, ruim 80 kilometer ten oosten van Edinburgh, over het strand met een kolonie zeehonden toen de dieren onrustig werden. Om een confrontatie te voorkomen klom hij tegen een rotswand op, maar op drie kwart kwam hij in het donker vast te zitten.

Hij alarmeerde vervolgens de reddingsdiensten, waarop de gewaarschuwde kustwacht hem te hulp schoot. Een medewerker liet zich met behulp van een touw tot bij de man zakken, waarna een reddingsboot zich tussen de zeehonden wurmde. Vervolgens heeft de kustwacht de man in de boot laten zakken.

De visser is niet gewond, maar wel lichtelijk onderkoeld. De kustwacht zegt dat iedereen in de buurt van zeehonden weg moet lopen bij de eerste tekenen van onrust. Het komt volgens een medewerker niet vaak voor dat zeehonden agressief worden, waarschijnlijk wilden ze in dit geval hun jongen of territorium verdedigen.