Amerikaanse jazztrompettist Roy Hargrove (49) overleden

De Amerikaanse jazztrompettist Roy Hargrove is op 49-jarige leeftijd overleden aan hartfalen. Hij stierf in het ziekenhuis in de stad New York waar hij aan zijn nieren werd behandeld.

Hargrove gold als een van de meest getalenteerde muzikanten van zijn generatie, schrijven Amerikaanse media. Hij won twee Grammy Awards. Voor Directions in Music kreeg hij in 2003 de prijs voor 'Best Jazz Instrumental Album', Habana was in 1998 de 'Best Latin Jazz Performance'. Hij werkte met onder meer John Mayer en Sonny Rollins en had zijn eigen band, The RH Factor.

De trompettist trad regelmatig op tijdens het North Sea Jazz Festival. Hij stond daar op zijn 17e voor het eerst. De organisatie noemde hem een man die "als een van de weinige pure jazzcats succes oogst in zowel commercieel opzicht als onder critici".