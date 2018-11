VN-hulpkonvooi bereikt afgelegen vluchtelingenkamp in Syrië

Voor het eerst in bijna een jaar heeft een hulpkonvooi van de Verenigde Naties een groot vluchtelingenkamp in het zuiden van Syrië kunnen bereiken. In het Rukban-kamp, dicht bij de grens met Jordanië en Irak, zitten 50.000 mensen die dringend hulp nodig hebben, zegt de VN.

De vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, hebben onder meer voedsel en medicijnen gekregen. Ook zijn er vaccins gebracht voor ongeveer 10.000 kinderen.

De laatste keer dat een hulpkonvooi Rukban kon bereiken, was in januari. Sindsdien is de situatie in het kamp verslechterd. Zeker vier mensen zijn afgelopen maand omgekomen door ondervoeding en gebrek aan medicijnen.

Het konvooi dat bestond uit 78 vrachtwagens had eigenlijk vorige week in het zuiden van Syrië aan moeten komen, maar was vertraagd vanwege logistieke redenen en omdat het niet veilig genoeg was. Vorige maand werd het kamp belegerd door Syrische regeringstroepen, waardoor er geen voedsel naartoe gebracht kon worden.