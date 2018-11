ME houdt Willem II-supporters twee uur lang vast op Amsterdam Centraal

De mobiele eenheid heeft vanmiddag een deel van Amsterdam Centraal afgezet. Dat gebeurde nadat daar een trein met zeker 150 supporters van Willem II uit Tilburg was aangekomen. "We hebben het zekere voor het onzekere genomen, omdat er signalen waren dat er mensen tussen zaten die niet primair voor de wedstrijd kwamen", zegt een politiewoordvoerder.

Perron 7 en 8 werden volgens AT5 tijdelijk ontruimd en de Brabanders werden ingesloten door een peloton ME'ers. Het zicht werd afgeschermd door treinen, het gezang van de supporters was volgens NH Nieuws in het hele station te horen. Omdat er vermoedens waren dat supporters van Ajax in de buurt waren, vaardigde de Amsterdamse burgemeester Halsema een noodbevel uit,

Na ruim twee uur mocht de trein met supporters alsnog door naar de Johan Cruijff Arena. Daar speelt Willem II vanavond tegen Ajax. De politie benadrukt dat geen enkele Willem II-supporter zich vanmiddag op het station misdragen heeft.