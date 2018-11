Indiase tijgerin die 13 mensen doodde na klopjacht doodgeschoten

Een tijgerin die in India vermoedelijk dertien mensen heeft gedood, is na een klopjacht doodgeschoten. Dat melden Indiase media. De zes jaar oude tijgerin, Avni, wist de afgelopen twee jaar steeds te ontkomen aan jagers en boswachters. Nadat zij en haar twee welpen in augustus drie mensen hadden gedood, was de jacht geïntensiveerd.

De jacht op Avni was in het district Yavatmal, in de westelijke staat Maharashtra. Daar waren meer dan honderd camera's opgesteld en waren paarden en geiten aan bomen gebonden om Avni en haar twee negen maanden oude welpen te lokken. Omdat veel mensen in de dorpen in de buurt bang waren geworden na de aanvallen in augustus, werden er continu gewapende patrouilles uitgevoerd.

Boeren was opgedragen om niet alleen de bossen in te gaan en om voorlopig niet hun behoefte te doen in het veld, omdat dat de tijger zou kunnen aantrekken. Vorige maand is zelfs geprobeerd het dier te lokken met het luchtje Obsession for Men van Calvin Klein, nadat Amerikaans onderzoek leek uit te wijzen dat jaguars zich aangetrokken voelen tot die geur.

Activisten

Veel activisten hadden er de afgelopen maanden op aangedrongen dat de regering een stokje moest steken voor de jacht op Avni. Maar het Indiase Hooggerechtshof oordeelde dat het boswachters en jagers niet verboden kon worden op het dier te schieten.

In India zijn meer dan 2200 grote katachtigen en ongeveer 60 procent van de tijgers in de wereld leeft in het land. In de staat Maharashtra leven er ruim 200, het merendeel buiten beschermde gebieden.