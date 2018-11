Stroomstoring treft Almere en omgeving

Volgens een woordvoerster van Tennet, verantwoordelijk voor het hoogspanningsnetwerk in Nederland, is een verdeelstation in Almere uitgevallen. Als gevolg daarvan vielen ook drie andere verdeelstations in de omgeving uit. Twee van die kleinere verdeelstations staan weer 'onder spanning'. "Maar bij het verdeelstation in Almere is dat nog niet gelukt. Onze mensen zijn daar aanwezig", aldus de woordvoerster van Tennet.

Groningen

In Groningen is ook sprake van stroomuitval: zowel in de stad Groningen als in Winschoten. In totaal zijn daar volgens RTV Noord ruim tweeduizend huishoudens getroffen. Ook de oorzaak van de storing in Groningen is nog onbekend. In Winschoten is het probleem veroorzaakt door graafwerkzaamheden.