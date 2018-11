Bij een brand in een huis in Norg is vrijdagavond iemand om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

De brand brak in de loop van de avond uit op de bovenverdieping, meldt RTV Drenthe. Het slachtoffer werd door de brandweer naar buiten gehaald, maar kon niet meer worden gered.

Over de oorzaak van de woningbrand is nog niets bekend.