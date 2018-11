Dood Khashoggi wereldwijd herdacht, maand na verdwijning

In Washington werd een herdenkingsdienst gehouden ter ere van Khashoggi, die voor The Washington Post werkte. Collega's, mensenrechtenactivisten, Amerikaanse politici en Saudische dissidenten kwamen bij elkaar om stil te staan bij de dood van de journalist.

Lichten Eiffeltoren even uit

Ook in Parijs werd herdacht dat het een maand geleden is dat Khashoggi verdween. In de Franse hoofdstad gingen de lichten van de Eiffeltoren even uit. Dat gebeurde op initiatief van de organisatie Reporters Sans Frontières, die aandacht vraagt voor geweld tegen journalisten wereldwijd.

De organisatie riep Saudi-Arabië op om de "volledige waarheid" te vertellen over wat zich een maand geleden heeft afgespeeld op het Saudische consulaat in Istanbul.