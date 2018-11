Apple onderuit op beurs, waarde onder de 1 biljoen dollar

De aandelen van technologiebedrijf Apple zijn op de beurs in New York met 6,63 procent gedaald. Oorzaak waren de tegenvallende cijfers over het derde kwartaal en de vooruitzichten voor het zo belangrijke vierde kwartaal, waarin de kerstcadeaus worden gekocht.

Ook zijn beleggers teleurgesteld over de aankondiging dat het aantal verkochte iPhones voortaan geheim blijft. Apple probeert mogelijk verborgen te houden dat de iPhone-verkoop daalt, denken ze.

Door de koersdaling zakte de beurswaarde onder de 1 biljoen dollar-grens. Het bedrijf is nu 980 miljard dollar waard.