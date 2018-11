Plan voor versterking Groningse huizen klaar

Het plan is klaar voor de versterking van huizen die risico lopen door aardbevingen in Groningen. Nationaal coördinator Groningen (NCG) Herman Sietsma heeft het plan overhandigd aan het Rijk, de provincie Groningen en betrokken gemeenten.

Het voorziet in de aanpak van 15.000 adressen die zijn ingedeeld in drie categorieën met oplopend risico: geen risico, licht verhoogd en verhoogd. De gebouwen liggen verspreid door het aardbevingsgebied. Verreweg de meeste adressen hebben een licht verhoogd risico. Een kleiner deel heeft een verhoogd risico of heeft al afspraken over de versterking.

De panden met het hoogste risico worden als eerste aangepakt, maar daarbij wil Sietsma wel "met verstand" te werk gaan, zegt hij tegen RTV Noord. "Als een van de twee woningen van een twee-onder-een-kapper een verhoogd risico heeft, dan is het logisch dat we ook naar de andere woning gaan kijken. Ook als die geen risico zou lopen."

'Goed genoeg'

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) noemt het plan van aanpak in een reactie "goed genoeg" om mee aan de slag te gaan.

Nu moet de NCG voortvarend aan de slag, vindt de toezichthouder. Tegelijkertijd worden het Rijk, de provincie en de gemeenten opgeroepen om zo snel mogelijk de voorwaarden te scheppen voor een goede uitvoering van het plan, zodat er geen gedoe komt over bijvoorbeeld de financiën.

"Alleen als het gehele plan is uitgevoerd én de afbouw van de gaswinning volgens plan verloopt, is het in Groningen net zo veilig als elders in Nederland", zegt het SodM.

De toezichthouder heeft zich tijdens het schrijven van het plan van aanpak voor de versterking naar eigen zeggen nadrukkelijk bemoeid met de inhoud. Het SodM blijft dan ook toezicht houden op het tempo en de kwaliteit van de versterkingsoperatie.

Bewoners informeren

De NCG gaat samen met de gemeenten bewoners infomeren. Als alles volgens verwachting verloopt kunnen de eerste nieuwe inspecties meteen na de jaarwisseling beginnen. "Daar hebben we de capaciteit voor geregeld", aldus Sietsma.

Het plan van aanpak was door minister Eric Wiebes toegezegd. Het zou direct na de zomer klaar zijn, maar dat heeft dus langer geduurd. Het was bijvoorbeeld moeilijker dan gedacht om een kloppende lijst met risicovolle adressen op te stellen.