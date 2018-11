'Vader van de Taliban' gedood bij moordaanslag

De moslimgeestelijke die wordt beschouwd als de vader van de Afghaanse Taliban is bij een aanslag in zijn huis in Pakistan om het leven gekomen.

Volgens de zoon van Maulana Samiul Haq sloeg de moordenaar toe toen zijn vaders lijfwacht even weg was. Een onbekende drong de slaapkamer van zijn huis in Rawalpindi binnen en stak hem meerdere keren met een mes. De dader wist ongezien weg te komen.

Na het bekend worden van de moord gingen in Rawalpindi en Islamabad aanhangers van Haq de straat op. Ze richtten vernielingen aan in winkels en aan auto's. Haqs familie heeft opgeroepen om rustig te blijven.