Zandvoort ziet Formule 1-races wel zitten: 'Drukte kennen we al'

Het nieuws dat de Formule 1 positief staat tegenover een terugkeer naar het circuit van Zandvoort, is in de kustplaats met enthousiasme ontvangen. Inwoners zouden graag zien dat er weer races worden verreden tussen de duinen in Noord-Holland. "Voor het dorp is dit prachtig", zegt een van hen tegen de NOS.

De Telegraaf meldde vanochtend dat de eigenaar van de Formule 1 het circuit van Zandvoort een aanbod heeft gedaan. Het doel is om er in 2020 een grand prix te organiseren.

De eigenaar van de racebaan, Prins Bernhard van Oranje, wilde er voor de camera van de NOS niet al te veel over kwijt. De onderhandelingen zijn nog in volle gang. Hij zei wel dat de kans op Formule 1-races in Zandvoort groter is geworden, en "waar een wil is, is een weg".

Inwoners van Zandvoort zien een grand prix in hun dorp in ieder geval wel zitten: