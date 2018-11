Slotervaartziekenhuis wordt ontmanteld

Het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam wordt de komende tijd ontmanteld. Het lijkt erop dat het doek definitief is gevallen, maar een woordvoerder van het ziekenhuis zegt tegen de NOS dat MC Slotervaart of delen daarvan nog steeds kunnen worden overgenomen. "Partijen hebben daar tot begin volgende week de tijd voor", zegt hij.

Ondertussen worden de medici en andere zorgverleners van het ziekenhuis geholpen om de pati├źnten zo snel mogelijk veilig over te plaatsen.

Minister Bruins voor Medische Zorg maakte het nieuws bekend. Er worden "twee gezaghebbende en onafhankelijke artsen uit de beschouwende vakken en de snijdende disciplines" aangesteld om de medische staf op alle mogelijke manieren bij te staan en adviezen te geven.

Overleg

Het besluit is genomen in een gezamenlijk overleg tussen Bruins, de curator en de bestuurder van MC Slotervaart, verzekeraar Zilveren Kruis, de gemeente Amsterdam, de Inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het bestuur van Slotervaart wordt door het ministerie van VWS bijgestaan, de Inspectie zal in het ziekenhuis aanwezig zijn. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis organiseert de overplaatsing van pati├źnten en hun dossiers. Ook zet de verzekeraar huisartsen stand-by.

Als er tijdelijk juist meer medische expertise of extra geld nodig is dan wordt dat beschikbaar gesteld. Hoelang de ontmanteling in beslag gaat nemen is niet bekend.