Woestijnstad Agadez is boos op de EU

De beelden van vrachtwagens vol migranten die vanuit Agadez richting Libië en de Middellandse Zee trokken, dateren van twee jaar geleden. Inmiddels is het aantal migranten op de route via de woestijnstad met bijna 80 procent afgenomen.

Dat brengt een ander probleem met zich mee: inkomstenderving. Zo'n 6000 inwoners van Agadez waren financieel afhankelijk van migranten. Slechts een paar honderd mensen hebben nieuw werk gevonden.

Wat moeten de anderen doen in de woestijnstad? "Landbouw, artistieke projecten of toerisme", oppert Blok. "Bij al dat soort activiteiten willen we ze ondersteunen." Maar het ligt niet bepaald voor de hand: artistieke projecten in het armste land ter wereld, toerisme in een gebied met een negatief reisadvies en landbouw in de woestijn.

Dat de stroom migranten niet meer via Agadez loopt, betekent overigens niet dat er een einde is gekomen aan migratie in Noord-Afrika. De route is grotendeels verlegd, via Algerije en Marokko. Zo hopen migranten alsnog de oversteek te wagen naar Europa.