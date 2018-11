Twee jaar cel geëist tegen brandstichter Hoge Veluwe

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel tegen een 37-jarige man die brand zou hebben gesticht in het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Bij de brand op 24 juli ging vier hectare heide in vlammen op. Het was die dag 33 graden op de Veluwe, en volgens de directie van het nationale park zou de brand binnen tien minuten een camping hebben bereikt als omstanders niet zo snel de brandweer hadden gebeld.

De man uit Polen zou bij Otterlo een brandende sigaret hebben weggegooid in het kurkdroge heidegebied. Ook zou hij een brandbare stof hebben gebruikt. Volgens de officier van justitie heeft de man mensen en goederen in gevaar gebracht en had de brand een grote maatschappelijke impact.

'Bramen gegeten en ketting teruggelegd'

De man erkent dat hij zwarte vingers had toen hij werd aangehouden, maar dat kwam volgens hem niet door de brand. Hij zegt dat hij onderweg op de fiets van Arnhem naar Kootwijk bramen had gegeten en dat hij zijn ketting op zijn fiets moest terugleggen.

Getuigenverklaringen leverden volgens de officier voldoende bewijs, schrijft Omroep Gelderland. De advocaat vroeg vrijspraak. Hij vindt dat er te weinig bewijs is.