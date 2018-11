Kritiek op politie Freiburg na groepsverkrachting

Na de groepsverkrachting van een 18-jarige vrouw in het Duitse Freiburg heeft de politie zijn optreden in de zaak verdedigd. Er is veel kritiek op het Freiburgse korps, omdat er al een arrestatiebevel tegen de hoofdverdachte Majd H. liep en de politie daar nog geen actie op had ondernomen.

Dat kwam onder meer doordat ze niet wisten waar de verdachte zich bevond, vertelde de politie vandaag op een persconferentie. De 22-jarige Syriër en nog zeven andere verdachten, Syriërs en een Duitser, zitten in voorlopige hechtenis.

Op de persconferentie werden meer details over de zaak en de hoofdverdachten bekendgemaakt. Het slachtoffer had de avond van 14 oktober in een club xtc geslikt en een drankje aangenomen. Ze ging met de hoofdverdachte naar buiten. Daar heeft hij haar op een afgelegen plek verkracht.

H. is daarna weer de club binnengegaan en heeft tegen meerdere mensen gezegd dat er een meisje weerloos in de bosjes lag. Daarop zijn vermoedelijk zeven mannen, maar misschien nog meer, naar buiten gegaan om het slachtoffer te verkrachten.

Al langer in beeld

H. was al langer in beeld bij de politie, onder meer voor het dealen van drugs, mishandeling en twee andere seksuele misdrijven. Hij is ook verdachte in een andere verkrachtingszaak, waarbij hij samen met twee anderen een 20-jarige vrouw zou hebben verkracht.

H. was wat ze in Duitsland noemen een gevaarlijke 'Intensivtäter'. Het Openbaar Ministerie bundelde alle verdenkingen tegen hem en vaardigde op 10 oktober een arrestatiebevel tegen hem uit. Vier dagen later vond de verkrachting bij de club plaats.

'Door de feiten ingehaald'

Waarom is H. niet eerder opgepakt? Op die vraag ging de politie in de persconferentie uitvoerig in. Als belangrijkste reden noemt hoofdcommissaris Bernd Belle dat ze niet wisten waar hij was. In de maanden juli tot en met september liep er een onderzoek naar H. vanwege drugshandel. Onderdeel daarvan waren ook observaties, maar in die tijd werd H. niet op de twee bij de politie bekende adressen gespot.

Ook is het volgens Belle in de praktijk niet zo dat de politie meteen uitrukt zodra een arrestatiebevel binnenkomt. Eerst wordt personeel verzameld en gekeken wanneer het 't meest waarschijnlijk is dat een arrestatie succesvol verloopt. Die arrestatie stond nu op 23 oktober gepland. "We zijn door de feiten ingehaald", aldus Belle. Schuld wijzen ze van de hand: "Met terugwerkende kracht kun je zeggen dat we het hadden kunnen voorkomen, ja, maar dat is achteraf", aldus Belle.

H. kon een week na de verkrachting wel worden opgepakt, na tips van andere arrestanten. Hij zit op dit moment met zeven andere vermoedelijke daders vast. De politie is nog op zoek naar twee andere mannen, van wie bij het slachtoffer dna-sporen zijn gevonden.