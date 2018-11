Ruimtemissie naar miniplaneet Ceres afgesloten

Kort na het einde van ruimtetelescoop Kepler heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ook het einde aangekondigd van de missie van de ruimtesonde Dawn. Het ruimtevaartuig, dat onderzoek heeft gedaan naar de miniplaneten Vesta en Ceres, zit zonder brandstof en doet het niet meer.

Dawn werd in 2007 gelanceerd en kwam in 2011 aan bij Vesta, het op een na grootste hemellichaam in de asteroïdegordel van ons zonnestelsel. Ceres is de grootste miniplaneet in het gebied tussen de planeten Mars en Jupiter, daar kwam Dawn in 2015 aan.

Nog jaren onderzoek

De ruimtesonde heeft onder meer de samenstelling van de twee hemellichamen onderzocht en het oppervlak in kaart gebracht. Met de gegevens hopen wetenschappers meer te weten te komen over het ontstaan van het zonnestelsel. Met de verzamelde data kunnen ze nog jaren onderzoek doen.

Het einde van Dawn werd al lang voorzien door NASA. Het ruimtevaartuig is zelfs veel langer meegegaan dan verwacht. De onderzoeksleiders spreken dan ook van een succes.

De NASA laat de ruimtesonde nog tientallen jaren in een baan rond Ceres cirkelen. Het is niet de bedoeling dat de sonde op de miniplaneet neerstort. De NASA wil eventuele besmetting van het oppervlak met aardse stoffen of microben voorkomen, met het oog op mogelijke missies in de toekomst.

Meer missies ten einde

De ruimtevaartorganisatie maakte deze week ook het het einde bekend van de missie van ruimtetelescoop Kepler. Ook bij deze missie is de brandstof op. De ruimtetelescoop heeft sinds 2009 zo'n 2600 planeten buiten het zonnestelsel ontdekt.

Op afzienbare termijn dreigt ook een derde ruimemissie af te lopen, die van het Marswagentje Opportunity. Sinds een maandenlange stofstorm op Mars is er geen contact meer geweest. De NASA denkt dat de accu leeg is, of dat het wagentje onherstelbaar beschadigd is.