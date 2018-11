Verdachte gewelddadige verkrachting studente legt bekentenis af

De 18-jarige man die ervan verdacht wordt dat hij in juli in de Herman Bavinckstraat in Rotterdam een Indonesische studente heeft verkracht en geprobeerd te vermoorden, heeft een bekentenis afgelegd. Dat bleek vandaag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank.

De verdachte heeft het slachtoffer 's ochtends vroeg waarschijnlijk vanaf het centrum naar haar woning gevolgd. Toen zij haar fiets neerzette, sloeg hij toe. De vrouw raakte zeer ernstig gewond, en liep onder meer een slagaderlijke bloeding op. De vrouw lag dagen in coma.

De verdachte kon enkele dagen later worden aangehouden dankzij camerabeelden en een dna-match.

De man wordt ook verdacht van een aanranding diezelfde nacht en enkele straatroven in de weken voor de verkrachting, maar deze zaken ontkent hij. Hij wordt momenteel onderzocht in een kliniek. In januari is een volgende zitting.