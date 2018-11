Minister Bruins in gesprek met overnamekandidaten ziekenhuis Lelystad

Minister Bruins gaat zich actief bemoeien met het kiezen van een overname-kandidaat voor het failliete ziekenhuis in Lelystad. Dat maakte hij bekend na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Zijn belangrijkste voorwaarde is dat de Spoedeisende Hulp (SEH) en de acute verloskunde in Lelystad beschikbaar blijven voor patiƫnten in de buurt, "volgens de lijnen die de Tweede Kamer van mij wil", zei Bruins.

De overname-kandidaten worden vanmiddag om 17.00 uur bekendgemaakt door de curator. Bruins hoopt dat de kandidaten bereid zijn met hem het gesprek aan te gaan over hoe de overname zou moeten verlopen. Hij denkt maandag hun bod binnen te hebben en dan woensdag een besluit te kunnen nemen.

SEH mogelijk 's nachts dicht

Ondertussen zijn er door personeelstekorten problemen bij Lelystad om de SEH 24 uur per dag open te houden. De medische staf vindt de situatie niet meer veilig voor de patiƫnten. De SEH gaat daarom vanaf maandag elke nacht dicht.

Bruins: "Op dit moment wordt hierover gesproken met ziekenhuizen en ambulances uit de omgeving zodat die hulp wel beschikbaar blijft", zegt Bruins. De plaatsen met ziekenhuizen in de buurt zijn Heerenveen, Almere, Sneek, Zwolle en Harderwijk.

Maar het is nog niet zeker of met de nachtsluiting de maximale 'aanrijtijd' en andere eisen in het geding komen. "Het is een voorgenomen besluit omdat de Inspectie het nog moet goedkeuren." Op dit moment vinden daar nog gesprekken over plaats.

Aan alle kanten

Volgens Bruins ontstaat het personeelsprobleem doordat de artsen en verpleegkundigen van de failliete ziekenhuizen door andere ziekenhuizen worden benaderd. Bruins: "Er wordt aan alle kanten getrokken aan het personeel."

Woensdag zei Bruins al dat het kabinet eventueel bereid is om zelf de portemonnee te trekken voor het ziekenhuis in Lelystad. Dit om behalve basiszorg ook spoedeisende hulp en acute verloskunde beschikbaar te houden.

Het Medisch Centrum IJsselmeerziekenhuizen heeft vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk. De organisatie werd op 25 oktober failliet verklaard.