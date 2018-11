Politiemedewerkers mogelijk betrokken bij rellen rond NAC-Willem II

Twee medewerkers van de politie Zeeland-West-Brabant zijn in hun vrije tijd mogelijk betrokken geweest bij rellen na de voetbalwedstrijd NAC Breda -Willem II op 21 oktober. Zij bevonden zich tussen de rellende supporters. Beiden mannen hebben zich gemeld bij hun leidinggevende.

Onderzocht wordt nu of ze zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Op welke afdeling de medewerkers werken en of ze bijvoorbeeld agenten zijn, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. De medewerkers zijn niet aangehouden en worden op dit moment nog niet verdacht van een strafbaar feit.

Geweld tegen agenten

Op de bewuste zondag speelde Willem II in Breda tegen NAC. Na de wedstrijd zochten supporters van beiden clubs de confrontatie met elkaar. De politie zette de mobiele eenheid en politie te paard in om de groepen uit elkaar te houden.

Het explosieve geweld richtte zich vervolgens tegen de politie. Hierbij raakten twee agenten licht gewond. Ze werden geslagen met kettingen en broekriemen. Ook werden agenten van hun paard getrokken. Vijf supporters werden meteen aangehouden. Ze kregen van de burgemeester van Breda een gebiedsverbod opgelegd voor alle thuiswedstrijden van NAC.

Inmiddels is een groot rechercheonderzoek aan de gang naar de relschoppers.