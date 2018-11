Man die tegen zijn zin Super Mario naam gaf overleden

De Amerikaanse vastgoedondernemer Mario Segale is overleden. Hij was, tegen zijn zin, de naamgever van videospelpersonage Mario. Segale is 84 jaar geworden.

In 1981 zocht de Japanse gamedesigner Shigery Miyamoto een toepasselijke naam voor de roodblauwe mascotte van de videogame die hij ontwierp. Hij huurde op dat moment in de Verenigde Staten een magazijn van Mario Segale en besloot daarom het personage naar hem te vernoemen.

Segale vond dat maar niks. Hij herkende zich geen moment in de kleine, dikke Italiaanse loodgieter.

Wereldwijde bekendheid

Sinds begin jaren tachtig verscheen Mario in meer dan 200 videospellen. Het personage werd de mascotte van spelcomputergigant Nintendo, dat onder andere aan de wieg stond van de Gameboy en Nintendo DS. Die consoles werden wereldwijd door miljoenen mensen gekocht. Daarmee groeide de bekendheid van mascotte Mario, die regelmatig in sport- en puzzelspelletjes op de consoles verscheen.

Volgens zogenaamde Q-ratings, die de populariteit van politici, filmsterren en ook figuren peilen, was de Japans-Italiaanse Mario eind vorige eeuw populairder dan Mickey Mouse.

Mario Segale zag zijn naamgenoot een wereldwijde bekendheid worden, maar wilde zelf alleen bekend worden door zijn eigen verdiensten. Een vernoeming naar een personage van een videospel paste niet in dat beeld. Een connectie met Super Mario zou zijn reputatie en zijn ondernemingen schaden, zo was Segale's idee.

Tegen een Canadese journalist zei hij in 1993 te wachten op zijn deel van de opbrengsten van de populaire videospellenserie. Dat is er voor zover bekend nooit van gekomen.