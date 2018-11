Vier jaar geëist tegen ex-medewerker kinderopvang om ontucht en kinderporno

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen een voormalige medewerker van een kinderdagverblijf in Bussum. De 50-jarige man wordt verdacht van ontucht met een minderjarige en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno.

De ontucht zou begin jaren 90 hebben plaatsgevonden met het destijds minderjarige dochtertje van kennissen op wie hij paste. Na de bekendmaking van de aanhouding van de man, vorig jaar, meldde deze vrouw zich bij de politie.

Zedenrechercheurs hebben uitgebreid met haar gesproken en volgens de officier van justitie ligt er voldoende bewijs om de rechter te vragen de verdachte ook voor ontucht te veroordelen. De verdachte ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt.

Kinderporno

Ook wordt de man verdacht van het bezit en het verspreiden van ruim 1700 digitale filmpjes en afbeeldingen waarop kinderporno te zien is. Er zijn geen bewijzen gevonden dat hij zelf ook kinderporno maakte.

Het OM rekent de man het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno zwaar aan, gezien zijn werk als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Het is een "vaststaand feit dat er kinderen ernstig misbruikt zijn bij de vervaardiging van de afbeeldingen die verdachte in bezit had en verspreidde", stelt het OM. "De vraag naar dergelijk materiaal houdt de productie ervan in stand."

Intensieve behandeling

De man werd vorig jaar in Soest gearresteerd en heeft van 31 januari tot en met 5 juli 2017 in voorarrest gezeten. Sinds zijn voorlopige vrijlating volgt hij een verplichte behandeling. Het OM wil dat hij daarmee doorgaat. Er is niet alleen om een celstraf gevraagd, maar ook om een langdurige intensieve behandeling van de man en een verbod op het werken met kinderen of het uitvoeren van hobby's waarbij hij in contact komt met kinderen.

De man werd direct na zijn arrestatie ontslagen bij het kinderdagverblijf waar hij werkte.