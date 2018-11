BBC: Facebook-accounts gehackt, tienduizenden privéberichten gelekt

Privéberichten en -foto's van tienduizenden Facebookgebruikers zijn gelekt nadat ze waren buitgemaakt door hackers. Dat zeggen de hackers tegen de BBC.

Zij zouden daardoor privégegevens van 120 miljoen accounts in handen hebben, die ze dreigen te verkopen. Volgens de Britse omroep is er echter reden om aan dat aantal te twijfelen. Een advertentie waarin de informatie voor een klein bedrag per account werd aangeboden, is offline gehaald.

81.000 gebruikers

De inbreuk kwam begin september aan het licht door een bericht op een Engelstalig internetforum waarin de hack werd gemeld. De BBC liet de claim onderzoeken door een cybersecuritybedrijf.

Uit dat onderzoek bleek dat berichten en foto's van zeker 81.000 gebruikers uit vooral Oekraïne en Rusland, maar ook uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Brazilië, op straat zijn komen te liggen.

Facebook laat weten dat het eigen beveiligingssysteem niet is aangetast en dat de data vermoedelijk zijn gelekt door gebruik te maken van schadelijke browserextensies; het installeren van zulke extensies zou de hackers toegang hebben gegeven tot de informatie. Het bedrijf voegde daaraan toe dat er stappen zijn genomen om andere accounts te beschermen tegen nieuwe hackpogingen.