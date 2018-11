Eind volgende week meer duidelijk over toekomst MC Slotervaart

De curatoren van het failliete MC Slotervaart in Amsterdam verwachten eind volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van het ziekenhuis. Er is een verkoopprocedure gestart. Geïnteresseerde partijen kunnen tot uiterlijk begin volgende week een bod uitbrengen.

Volgens de curatoren is sprake van een complexe situatie, waardoor de kansen op een succesvolle doorstart worden beperkt. Daarom hebben de curatoren en zorgverzekeraar Zilveren Kruis ook gekeken wat er moet gebeuren als een (gedeeltelijke) doorstart niet kan worden gerealiseerd.

Afbouw van de zorg

Zilveren Kruis mag nu vast in kaart te brengen welke patiëntengroepen naar welke andere zorgaanbieders kunnen, als er geen doorstart komt. De overdracht vindt pas plaats na goedkeuring van de patiënt. Medio volgende week hoopt Zilveren Kruis hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

De gemeente Amsterdam biedt indien nodig ondersteuning bij de zorgvuldige afbouw van de zorg. Gisteren was er een eerste overleg met het door de gemeente aangeboden team van medewerkers.