Droge zomer laat sporen na bij Pyramide van Austerlitz

Er was al onderhoud gepland. "Een aantal jaren op rij is er veel schade geweest door hevige regenval. Dan heb je te veel water. Iedereen weet wat het weer afgelopen voorjaar heeft gedaan en wat dat doet met je tuin en beplanting. Datzelfde effect heb je hier ook" zegt Hinrichs tegen RTV Utrecht.

Al eerder opgeknapt

Sinds 2000 is de pyramide al drie keer opgeknapt. Steeds was er een probleem met verzakkende grasplaggen. Bij de laatste renovatie werd de wand met 410 palen gestabiliseerd. Maar door de nieuwe verzakkingen komen die langzaam weer in zicht.

"Het is een levend monument, dat is eigenlijk precies wat het is. Dat hoort dus historisch gezien ook bij het monument", aldus Hinrichs. Hoeveel de renovatie gaat kosten, wil Landschap Erfgoed Utrecht niet zeggen, maar het kan betaald worden uit eigen middelen. Volgende week start de aannemer met de opknapbeurt.