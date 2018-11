Britse politie onderzoekt antisemitisme bij Labour

De Londense politie is begonnen met een onderzoek naar beschuldigingen van antisemitisme binnen de Labourpartij. Volgens de politiechef richt het onderzoek zich op uitingen op sociale media van partijleden.

Het politieonderzoek volgt op een uitzending van de Londense radiozender LBC. Die had in september bericht over een gelekt intern dossier van Labour, waarin 45 meldingen waren opgenomen over mogelijk antisemitisme binnen de partij. LBC heeft het dossier aan de politie gegeven.

Een van de 45 zaken die Labour zelf had gedocumenteerd, gaat volgens LBC over een bericht over een Joods parlementslid. Een Labourlid zou op sociale media een link hebben geplaatst naar een antisemitisch weblog waarop het parlementslid "een Zionistische extremist die beschaafde mensen haat" wordt genoemd. Ook zou er hebben gestaan dat de parlementariƫr "een flink pak rammel te wachten staat".

Labour wil meewerken

Volgens politiechef Cressida Dick kan de politie dit soort materiaal niet terzijde schuiven. De politie heeft het Openbaar Ministerie om advies gevraagd. Dick benadrukt dat de online uitingen worden onderzocht en dat niet de hele partij wordt doorgelicht. De radiozender had de documenten al eerder aan een voormalig agent gegeven, die zei al dat 17 zaken waren aangegeven bij de politie.

Labour zegt dat de politie nog geen contact heeft opgenomen, maar is bereid mee te werken aan het onderzoek. Een woordvoerder zegt tegen The Guardian dat de partij alle interne klachten altijd onderzoekt. Leden die het gevoel hebben dat ze het slachtoffer zijn van een misdrijf, worden volgens de partij aangemoedigd aangifte te doen bij de politie.

De Britse oppositiepartij raakte de afgelopen jaren verscheidene keren in opspraak vanwege beschuldigingen van antisemitisme. Labourleider Jeremy Corbyn houdt vol dat hij antisemitisme absoluut niet accepteert, maar Joodse organisaties verwijten hem dat hij er niet tegen optreedt als partijleden zich er schuldig aan maken.