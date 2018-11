Sportclubs en buurthuizen trekken aan de bel over regeling zonnepanelen

Sportverenigingen en dorpshuizen die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in zonnepanelen hebben een brandbrief gestuurd naar minister Wiebes. Ze maken zich zorgen over een verandering in de regels voor de subsidie voor opgewekte elektriciteit.

Volgens de huidige regeling krijgen ze een gunstige vergoeding voor zelf opgewekte stroom die teruggaat naar het elektriciteitsnet. In de praktijk komt het erop neer dat de clubs de hoeveelheid elektriciteit die ze opwekken gratis kunnen gebruiken.

Minister Wiebes komt over een paar jaar met een nieuwe subsidieregeling, waarbij de subsidietarieven omlaag gaan. Het probleem voor de clubs zit hem erin dat ze in de zomerperiode vaak dicht zijn, maar dan wel een hoop elektriciteit opwekken.

Volgens de ondertekenaars van de brief wekken de verenigingen in de maanden juni, juli en augustus zo'n 38 procent van hun elektriciteit op en dat is stroom die ze dan niet meer zelf kunnen gebruiken. Dit zou ook gelden voor de dorpshuizen die 's zomers ook vaak de deuren sluiten.

Oneerlijk

Peter Zwiers, Statenlid van de PvdA, komt op voor de clubs. "Ze moeten hun energie tegen een lage prijs verkopen om op later moment tegen een hogere prijs weer terug te moeten te kopen. Dat klinkt ontzettend oneerlijk." Hij verwacht dat besturen van de verenigingen en dorpshuizen straks worden geconfronteerd met hoge kosten en pleit dat er een uitzonderingspositie voor hen komt.

Ook sportkoepel NOC*NSF steunt de brandbrief. Minister Wiebes heeft eerder al gezegd dat er een soepele overgangsregeling komt voor gebruikers van de huidige subsidieregeling.