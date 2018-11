Veel honger in Oost-Azië, ondanks economische groei

Ondanks de snelle economische groei in Azië en in het Stille Oceaangebied lijden daar bijna een half miljard mensen honger. Dat blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties.

In grote steden die zich snel ontwikkelen, zoals Bangkok in Thailand en de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, hebben arme gezinnen niet de mogelijkheid om gezonde voeding voor de kinderen te kopen. De VN-voedselorganisatie FAO zegt dat dat op de lange termijn voor die kinderen grote gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

In Bangkok kreeg vorig jaar meer dan een derde van de kinderen geen gezond dieet. In Pakistan zou slechts 4 procent van de kinderen genoeg te eten krijgen.

Stilstand

De FAO heeft zich ten doel gesteld om in 2030 honger uit te bannen. Om dat doel te halen, zouden tot 2030 dagelijks 110.000 mensen gezond eten moeten krijgen. "Na al die jaren van vooruitgang in het gevecht tegen honger en ondervoeding, staan we nu praktisch stil", zegt Kundhavi Kadiresan, de regionale directeur-generaal van de FAO. "We moeten het tempo opvoeren."

In het onderzoek van de VN-voedselorganisatie, de WHO, het WFP en Unicef is gekeken naar twee bekende oorzaken van ondervoeding: natuurrampen en de beschikbaarheid van schoon drinkwater. Die laatste voorziening verbetert volgens het onderzoek niet meer en zou zelfs verslechteren in de stedelijke gebieden.