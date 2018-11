'Geen strafbare feiten bij zelfdoding Praljak bij Joegoslaviëtribunaal'

Er zijn geen strafbare feiten ontdekt bij de zelfdoding van de Bosnisch-Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak, concludeert het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek. De oud-generaal overleed vorig jaar nadat hij vergif had ingenomen in de rechtszaal van het Joegoslaviëtribunaal.

Praljak nam het giftige drankje vorig jaar november in, nadat de rechters van het tribunaal hem hadden veroordeeld tot twintig jaar cel. Na het innemen van het drankje werd hij onwel, hij overleed twee uur later in het ziekenhuis in Den Haag.

Het OM heeft vastgesteld dat Praljak bij zijn zelfdoding geen hulp heeft gekregen van anderen. Op basis van getuigenverklaringen concludeert het OM dat de 72-jarige oud-generaal al langer aan zelfdoding dacht. Zo is een afscheidsbrief gevonden waarin hij zijn familie schreef dat hij zichzelf van het leven zou beroven als hij schuldig zou worden bevonden.

Praljak had verder zijn spullen laten inpakken voor verscheping naar Kroatië en nam bij verschillende gelegenheden afscheid van mensen.

Gif niet opgemerkt

In het drankje van Praljak zat een dodelijke dosis kaliumcyanide, ook bekend als cyaankali, opgelost in water. Hoe het gif in de rechtszaal terecht is gekomen, is nog onduidelijk. Op camerabeelden van de gevangenis en de rechtszaal zijn geen bijzonderheden te zien volgens het OM. Ook is bij verschillende fouilleringen niets opvallends opgemerkt.

Volgens het OM valt niet uit te sluiten dat Praljak het gif al lang, mogelijk zeer lang, in zijn bezit had. Omdat kaliumcyanide in droge vorm kan worden bewaard en een kleine hoeveelheid al dodelijk is, vindt het OM het niet vreemd dat het invoeren of bewaren van de stof niet is opgemerkt.