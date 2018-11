Wekdienst 2/11: rechtszaak verkrachting student en 50 jaar Rietveld

Wat heb je gemist?

Voor het eerst komen bij netbeheerder Stedin meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Sinds 1 juli is het niet meer verplicht om huizen aan te sluiten op aardgas. Stedin is verantwoordelijk voor het netwerk in onder meer de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Daar wordt sinds juli in ruim de helft van alle nieuwbouwprojecten geen aardgasaansluiting meer gevraagd. De overheid wil dat alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.