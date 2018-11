Bolsonaro wil Braziliaanse ambassade verplaatsen naar Jeruzalem

De aanstaande president van Brazilië, Jair Bolsonaro, houdt vast aan zijn plan om de Braziliaanse ambassade in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem. "Israël is een soevereine staat en dat respecteren we", schrijft hij op Twitter.

Bolsonaro won zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Al tijdens de campagne had hij aangekondigd dat hij de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem wil verplaatsen.

VS en Guatemala

Als Bolsonaro het plan doorzet, zou Brazilië het derde land zijn dat zijn ambassade in Israël naar Jeruzalem verhuist. Eerder zetten de Verenigde Staten en Guatemala die stap.

Het verplaatsen van ambassades naar Jeruzalem ligt internationaal gevoelig. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad van een toekomstige staat. De verhuizing van de Amerikaanse ambassade leidde tot woedende reacties in de Arabische wereld.

De Israëlische premier Netanyahu heeft verheugd gereageerd. "Ik feliciteer mijn vriend Bolsonaro met dit voornemen. Een historische, juiste en spannende stap", schrijft Netanyahu in een verklaring.