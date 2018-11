Amsterdamse korpschef wordt de nieuwe Coördinator Terrorismebestrijding

De Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg wordt de nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), bevestigen bronnen in Den Haag. Hij volgt Dick Schoof op, die sinds 2013 op deze plek zit maar later deze maand begint als directeur van de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD.

Het kabinet moet nog akkoord gaan, maar Aalbersberg is vooralsnog de enige gegadigde. Naast de korpschef hebben geen andere kandidaten zich gemeld voor de functie.

Hoofddoek

Aalbersberg (1959) werkte bij de Centrale Recherche Informatiedienst CRI en was korpschef in de regio IJsselland voor hij in 2011 korpschef werd in Amsterdam.

In 2014 leidde hij de missie die in Oekraïne de stoffelijke resten van MH17-slachtoffers repatrieerde.

Vorig jaar stelde Aalbersberg voor om een hoofddoek bij het politieuniform toe te staan, om meer agentes aan te trekken met een moslimachtergrond. Er stak een storm van protest op binnen het korps. Het plan ging uiteindelijk niet door.