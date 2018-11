'Hij sloeg mij, maar ik kan niet scheiden. Hij is de baas'

Jaarlijks krijgt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) zo'n honderd meldingen van schadelijke traditionele praktijken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om huwelijke gevangenschap, maar ook om eergerelateerd geweld of gedwongen huwelijken. De slachtoffers leven vaak geïsoleerd en zijn bang om hulp in te schakelen.

"Ik heb een depressie en stress omdat ik niets kan doen met mijn leven", zegt Latifa. "Hij wel, hij heeft een andere vrouw en een ander leven. Ik blijf afhankelijk van hem en kan er niets aan doen."

Honderden vrouwen

Het is onduidelijk hoeveel mensen in Nederland in dezelfde situatie zitten als Latifa. Deskundigen schatten dat gaat om honderden vrouwen.

Latifa woont inmiddels niet meer met haar echtgenoot samen, maar het huwelijk is nog altijd niet ontbonden. Toch hoopt ze dat de rechter haar man zal dwingen tot een scheiding.

"Mijn man is de baas en beslist over mijn leven. Dat is niet eerlijk en niet menselijk. Ik zit gewoon te wachten, wanneer krijg ik rechten?"