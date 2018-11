Tweede Kamer: Stint ooit weer de weg op, maar nu even niet

Een meerderheid in de Tweede Kamer kan zich voorstellen dat Stints ooit weer de weg op mogen, maar dan met extra veiligheidseisen. De meeste partijen zijn het ermee eens dat minister Van Nieuwenhuizen de elektrische bolderkarren voorlopig van de weg heeft gehaald, tot de onderzoeken zijn afgerond.

"De rechtbank heeft vandaag gezegd dat de minister de juiste beslissing heeft genomen" zegt SP-Kamerlid Lacin. "Maar de minister moet wel snel in gesprek met de kinderopvangcentra die in grote problemen zitten."

Daar is regeringspartij D66 het mee eens. "Er staan nu 3500 Stints in de garage en kinderdagverblijven weten niet hoe het verder moet. Dit voertuig voorziet duidelijk in een maatschappelijke behoefte." Ook het CDA denkt dat de Stints op een gegeven moment weer de weg op kunnen. "Al zijn er nu grote twijfels aan de veiligheid", zegt Kamerlid Von Martels.

Zonder nieuwe keuringen

De partijen willen allemaal van de minister weten hoe het kon gebeuren dat de Stints vanaf de toelating in 2011 niet of nauwelijks meer zijn gecontroleerd. De voertuigen zijn verschillende keren door de fabrikant aangepast. De motor is bijvoorbeeld flink opgevoerd en er zijn nieuwe typen bij gekomen, zonder nieuwe keuringen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

"Is er sinds 2011 een situatie geweest dat kinderen werden vervoerd in een voertuig waar geen toezicht op was?", wil GroenLinks-Kamerlid Kröger weten.

Proces-verbaal

Sommige oppositiepartijen willen ook van de minister weten of zij na het dodelijke ongeluk in Oss op 20 september wel alle informatie op de juiste manier met de Tweede Kamer heeft gedeeld.

Zij doelen dan op een proces-verbaal, opgeschreven door de politie, van een gesprek met een medewerkster van een kinderdagverblijf in Amsterdam. De medewerkster had meteen na het ongeluk melding gemaakt van technische problemen met twee Stints. Uit het proces-verbaal valt op te maken dat zij dit deed omdat zij de informatie van belang achtte voor het onderzoek.

Vervolgens kreeg zij echter van de ILT het idee dat haar verklaring doorslaggevend was voor het Stint-verbod van de minister. Ook zou haar in de mond zijn gelegd dat de Stints "op hol waren geslagen". Dat ging haar te ver, waarna zij een aanvullende verklaring aflegde. Deze aanvullende verklaring werd pas gisteravond door de minister met de Tweede Kamer gedeeld.

"Kunnen we concluderen dat de minister de Kamer onjuist heeft geïnformeerd?"vraagt SP-Kamerlid Lacin zich af.

Niet doorslaggevend

Overigens heeft de minister al aangegeven dat de verklaring van de medewerkster van het kinderdagverblijf niet doorslaggevend is geweest. De inspectie had al allerlei andere informatie over technische mankementen en verschillende typen Stints verzameld.

Vanavond is er een Kamerdebat over de kwestie, dat om 18.00 uur is begonnen. Het debat wordt live uitgezonden op NPO Politiek.