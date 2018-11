Gratis wetenschappelijke artikelen online, waarom niet (of wel)?

Het huidige systeem tussen wetenschappers, universiteiten en uitgevers is eeuwenoud. In de zeventiende eeuw ontstonden de eerste wetenschappelijke bladen. Door een toename in het aantal wetenschappers, het aantal onderzoeken en de publicatiedruk (het publish or perish-principe) kwamen er automatisch meer wetenschappelijke tijdschriften.

Zo ontstond langzaam een systeem waarin tijdschriften op impactscore gerangschikt worden. Hoe hoger deze score van het magazine, hoe prestigieuzer publiceren in dat tijdschrift is. Universiteiten willen dat hun werknemers op de hoogte zijn van het meest recente onderzoek. Uitgevers spelen op die vraag in en bieden voor abonneegeld hun tijdschriften aan.

Miljoenen

De Nederlandse uitgever Elsevier brengt zo'n 2000 wetenschappelijke titels op de markt. Daarmee worden miljoenen verdiend. Als Plan S ten uitvoer wordt gebracht, moeten uitgevers als Elsevier hun verdienmodel mogelijk veranderen.