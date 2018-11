ANWB: Opnieuw de drukste spits van het jaar

De avondspits van vandaag is de drukste spits van het jaar tot nu toe, meldt de ANWB. Op het drukste moment, even na half zes, stond er op snelwegen en provinciale wegen ruim 1100 kilometer file. Vooral in de Randstad staat het vast.

Bij Rotterdam ontstond al vroeg vertraging door een storing bij de verlichting in de Beneluxtunnel. Dat probleem is inmiddels verholpen. Ook in Noord-Brabant en Gelderland is het opvallend druk op de weg.

Volgens de ANWB is er geen speciale oorzaak; het is gewoon druk en het is miezerig. Het aantal ongelukken valt mee.

De drukste spits tot nu toe was afgelopen dinsdag. 's Ochtends stond er toen 970 kilometer.

Ondanks dat de file extra reistijd opleverde, proberen sommige reizigers de humor ervan in te zien. Anderen hebben de file omzeild door de trein te pakken.