Man die Nederland beschermt tegen hoog water geeft stokje door

Nederland kreeg in de afgelopen jaren nieuwe normen voor de waterveiligheid. Er kwam een flexibel waterpeil in het IJsselmeer, een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het besef nam alleen maar toe dat het belangrijk is om waterveiligheid over kabinetten heen te tillen.

Kuijken signaleert dat het tegenwoordig eenvoudiger is om de mensen te betrekken bij de soms ingrijpende maatregelen voor waterveiligheid. Leidden de onteigeningen bij de rivier de Lek jaren geleden tot veel procedures, nu is dat niet langer het geval, aldus Kuijken. "Mensen snappen het. Als je het maar een beetje uitlegt en samenwerkt."

De duizenden aanwezigen op het congres kregen complimenten van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij riep de bijzondere afgelopen zomer in herinnering. "We hebben bewezen dat we goed voorbereid waren op deze extreme omstandigheden. Dat bewijst ook de kracht van het Deltaprogramma. U heeft allen uitstekend werk geleverd."

Lessen voor de toekomst

Toch heeft de zomer volgens de minister ook laten zien dat er nog lessen zijn te leren voor de toekomst. Bijvoorbeeld als het gaat om het effect van extra onttrekking van grondwater voor de landbouw, de vraag hoe de verzilting van het IJsselmeer bijna tot problemen kon leiden voor de drinkwatervoorziening, en de problemen waar de scheepvaart nog steeds mee kampt als gevolg van de lage waterstanden.

De nieuwe Deltacommissaris Peter Glas is op dit moment nog watergraaf van waterschap De Dommel. Als voorzitter van de Unie van Waterschappen was hij al betrokken bij de totstandkoming van het Deltaprogramma. Op het podium in Zwolle kreeg hij van Kuijken diens oranje wegwerkersjas overhandigd, waarmee hij het spreekwoordelijke stokje overnam. Op 1 januari 2019 begint hij zijn werkzaamheden als Deltacommissaris.

Het werken aan waterveiligheid voor onze laaggelegen Delta gebeurt al eeuwenlang, hield Glas de aanwezigen voor. Maar de urgentie neemt toe. "Kunnen we hier over 100 jaar nog steeds wonen? Ja, dat kan. Maar daar moeten we wel elke dag aan blijven werken."