60.000 Toyota's in Nederland naar de garage voor problemen met airbag

Toyota roept in Nederland 60.000 auto's terug. Ze moeten naar de garage in verband met problemen met airbags. Het gaat om voertuigen van 11 tot 18 jaar oud.

In 48.000 gevallen zijn er mogelijk problemen met de airbagcomputer. Bij 12.000 auto's zijn er mogelijk problemen met de ontsteker van airbags van Takata.

Deze airbag-fabrikant, die inmiddels failliet is, kwam vaker in opspraak. In de loop van de jaren zijn zeker zeventien mensen omgekomen en meer dan honderd gewond geraakt doordat airbags van het merk met te veel kracht opengingen, waardoor metaaldeeltjes losschoten. Vele miljoenen auto's werden toen teruggeroepen.

De auto's moeten uit voorzorg naar de garage. Er wordt na controle een reparatie uitgevoerd of een onderdeel vervangen. Eigenaren krijgen een brief van Toyota. De kosten komen voor rekening van de fabrikant.

Meer dan 2 miljoen

Wereldwijd roept de Japanse autofabrikant meer dan 2 miljoen auto's terug naar de garage. Het gaat om drie verschillende problemen met airbags.

Bij 1,1 miljoen auto's is sprake van een defect in het controlesysteem van de airbag. 300.000 auto's in Japan moeten terug omdat de inflator van de airbag onder bepaalde omstandigheden kapot kan gaan en bij in totaal 600.000 auto's gaat het om problemen met Takata-airbags.

Vorige maand werden ook al 40.000 Nederlandse Toyota's teruggeroepen. Wereldwijd betrof het toen 2,4 miljoen auto's. In dat geval ging het om problemen met de software van het hybridesysteem van de Prius en de Auris.