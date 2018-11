Vliegveld bij Maastricht doet Antonov-vliegtuigen in de ban

Vliegtuigen van de Oekraïens-Russische vliegtuigbouwer Antonov zijn per direct niet meer welkom op Maastricht Aachen Airport. De propellervliegtuigen zijn in de ban gedaan na een reeks klachten over geluidsoverlast afgelopen zomer.

Een aantal viermotorige An-12 toestellen vloog toen van en naar het vliegveld in Beek, met veel klachten uit de omgeving tot gevolg. De vliegtuigen brachten spullen voor een bedrijf dat stillag vanwege een brand en nieuwe onderdelen nodig had.

Met de maatregel wil de luchthaven laten zien dat de klachten serieus worden genomen.

Dure landingsrechten

Een vliegveld kan niet zomaar bepaalde toestellen weigeren. Daarom heeft Maastricht Aachen Airport de landingsrechten voor de Antonov-vliegtuigen zo duur gemaakt dat het voor vliegmaatschappijen niet meer loont om erheen te vliegen. Voor noodsituaties op humanitaire vluchten maakt het vliegveld wel nog uitzonderingen.

Het verbod geldt zowel voor de kleine tweemotorige vliegtuigen van het type An-24, An-26 en An-30, de middelgrote viermotorige An-12 en de enorme An-22. Dat laatste type is nog steeds het grootste operationele propellervliegtuig ter wereld.

Het An-124 vrachtvliegtuig met straalmotoren staat niet op de lijst met Antonovs die in de ban worden gedaan.