Vrijgesproken terdoodveroordeelde wil Pakistan verlaten

Asia Bibi, de Pakistaanse vrouw die gisteren werd vrijgesproken nadat ze acht jaar geleden ter dood was veroordeeld, wil het land verlaten. Dat heeft haar familie laten weten.

Volgens haar broer is het voor haar niet veilig in Pakistan en heeft ze "geen keuze". De 54-jarige moeder van vijf kinderen verblijft momenteel op een geheime locatie in afwachting van haar officiƫle vrijlating. Bibi is de eerste vrouw die in Pakistan ter dood werd veroordeeld.

Protest

Voor de tweede dag op rij zijn in Pakistan mensen de straat op gegaan, wegen geblokkeerd en autobanden in brand gestoken uit protest tegen de vrijlating van Bibi. De christelijke Bibi werd gisteren door het hooggerechtshof vrijgesproken, nadat ze acht jaar geleden tot ophanging was veroordeeld voor godslastering.

De meer dan duizend demonstranten, onder wie veel aanhangers van de streng islamitische partij TLP, zijn furieus door het besluit van de hoogste rechtbank. Ze hebben onder meer wegen naar hoofdstad Islamabad geblokkeerd en eisen dat Bibi alsnog publiekelijk wordt opgehangen.

De angst bestaat dat de uitspraak van de rechter zal leiden tot geweldsincidenten. Premier Khan heeft betogers opgeroepen "het geduld van de staat niet te testen".

Vandaag riepen oppositieleden in het Pakistaanse parlement op tot een hervorming van het gerechtelijk systeem en de godslasteringwet in het bijzonder, zodat onschuldigen zoals Bibi niet jarenlang in een dodencel moeten zitten.