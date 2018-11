Blok: geen ‘Turkijedeal’ met Afrika

Blok was de afgelopen dagen in Nigeria, Niger en Tunesië om de politieke en economische banden met deze drie landen aan te halen. Vandaag sluit hij zijn bezoek af in Tunesië, een van de landen waar Europa naar lonkte om vluchtelingen op te vangen, zodat die niet de oversteek zouden wagen. Maar over dat land sijpelden de afgelopen tijd al berichten naar buiten dat het er niet op zit te wachten een nieuwe 'hotspot' te worden.

"Tunesië bijvoorbeeld is een land van waar jongeren willen vertrekken naar Europa", zegt minister Blok. "Dat heeft behoefte aan economische ontwikkeling. Daar kunnen we ze bij helpen. En als ik daar goede afspraken over maak, kunnen we ook afspraken maken over migratie. Maar voor een Afrikadeal is het kookpunt nog niet bereikt."

Schieten op migranten

De deal met Turkije werd gesloten vanwege het grote aantal Syrische vluchtelingen dat in 2015 naar Europa probeerde te komen via de Middellandse Zee. Turkije kreeg geld en ving daarvoor vluchtelingen op, zodat het aantal bootvluchtelingen daalde. Europa wilde zo'n zelfde deal graag met landen in Noord-Afrika sluiten, maar dat leek in praktijk moeilijk. Volgens Blok is de situatie ook anders, omdat het hier vaak om economische vluchtelingen gaat.

Ook is Libië bijvoorbeeld verscheurd door milities en ziet Tunesië een deal niet zitten, evenals Algerije. Dat laatste land probeert migranten zelfs met harde hand tegen te houden. Zo werden mensen aan de grens beschoten, hoorde minister Blok in een opvangkamp. Blok gaat dat bij zijn Algerijnse collega aan de orde stellen en veroordeelt het geweld.