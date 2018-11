Russische sancties tegen honderden Oekraïense politici en ondernemers

Rusland heeft economische sancties ingesteld tegen honderden personen en tientallen bedrijven uit Oekraïne. Op de lijst staan onder anderen de zoon van de huidige president Porosjenko, zakenman Victor Pinchuk en voormalig premier en huidig presidentskandidaat Timosjenko.

De sancties waren anderhalve week geleden al door president Poetin aangekondigd als antwoord op "onvriendelijke maatregelen van Oekraïne". Ze werden vanochtend bekrachtigd door een handtekening van de Russische premier Medvedev.

Op de lijst staan 322 personen en 68 bedrijven. Onder anderen de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie staan erop, net als de voorzitter van het parlement. President Porosjenko, premier Groisman, de minister van Buitenlandse Zaken en het Oekraïense staatsolie- en gasbedrijf Naftogaz worden niet getroffen door de sancties.

Verslechterende relatie

De impact van de Russische sancties lijkt mee te vallen. "Ik kan me niet voorstellen dat veel Oekraïners veel last zullen hebben van deze sancties", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Een enkeling daargelaten heeft niemand meer tegoeden in Rusland. Voor een paar bedrijven kon het wel eens pijn gaan doen."

Volgens Godfroid moet de stap worden gezien in het kader van de steeds verder verslechterende relatie tussen Rusland en Oekraïne. Er woedt na de Russische annexatie van de Krim in 2014 nog altijd een oorlog in het oosten van Oekraïne, waarin Rusland een cruciale rol speelt.

"Oekraïne had al sancties ingesteld tegen Russische bedrijven en veel leden van de Russische elite. Recent is daar nog ruzie bijgekomen over de onafhankelijkheid van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk, waar Moskou fel op tegen is."