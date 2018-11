WhatsApp krijgt advertenties, in de Status-tab

Tot nu toe was WhatsApp advertentievrij. Maar dat gaat veranderen, zegt de nieuwe baas van de chat-app in gesprek met Indiase media. In de toekomst krijgen gebruikers reclame te zien in de zogeheten Status-tab. Dit wordt het primaire verdienmodel, zegt hij.

"In de toekomst gaan we advertenties plaatsen in WhatsApp Status", zegt Chris Daniels, die met de titel 'vicepresident' nu de baas is van de chatdienst. "We denken dat dit een goede plek is om reclame te plaatsen." Daarnaast wil de chat-app geld verdienen aan bedrijven die gebruikmaken van WhatsApp.

Het is onduidelijk wanneer de advertenties zichtbaar zullen zijn en of je er ook iets van merkt als je 'Status' niet gebruikt. De functie wordt zover bekend weinig gebruikt in Nederland.

Verhalenfunctie

'Status' is vergelijkbaar met Instagram Stories: hier kun je foto's, video's of tekstboodschappen plaatsen die vervolgens na 24 uur verdwijnen. Eerder dit jaar kreeg de verhalenfunctie wel aandacht in Nederland doordat PvdA-Kamerlid Ploumen een privébericht - gericht aan partijleider Asscher - in het openbaar verstuurde.