Politie vindt lichaam bij zoektocht naar vermiste vrouw

Tijdens de zoektocht naar de vermiste Mona Baartmans is vanmorgen vroeg een lichaam gevonden in het dorp Heinenoord, net onder Rotterdam. Het NFI onderzoekt of het gaat om de vermiste 79-jarige vrouw uit Delft.

Haar oudste zoon, een man van zestig uit Oud-Beijerland, zit al een een maand vast in verband met de vermissing.

De zoektocht werd gestart na "een serieuze tip", zegt de politie. Mona Baartmans verdween bijna zes weken geleden na een bezoek aan haar man in een verpleeghuis in Den Haag. Een dag na haar bezoek werd de vrouw door haar andere zoon als vermist opgegeven, nadat ze niet had opengedaan voor de schoonmaakster.

Geen verrassing

De oudste van de twee kinderen heeft een geschiedenis van geweldsmisdrijven. Voor Hans Lips is het geen verrassing dat zijn broer is opgepakt, zei hij een maand geleden tegen Omroep West.

"Ze hebben waarschijnlijk sporen gevonden in zijn auto. Hij zei vorige week al tegen me: je weet toch hoe het gaat, ze komen me halen. Ik hoop alleen dat ze aanbellen en niet de deur eruit rammen. Nou, dat hebben ze dus wel gedaan."

Eerder werd al naar Mona Baartmans gezocht in een natuurgebied bij Oud-Beijerland. Heinenoord ligt daar enkele kilometers vandaan.