FIOD verdenkt medisch bedrijf van omkopen artsen

De FIOD verdenkt een medisch bedrijf van het omkopen van artsen. De opsporingsdienst legde dinsdag bij een doorzoeking van een bedrijfspand in het midden van het land beslag op de administratie van het bedrijf.

De naam van het bedrijf is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of er verdachten zijn aangehouden.

Medische hulpmiddelen

In ruil voor de omkoping zou de Nederlandse onderneming medische hulpmiddelen mogen leveren aan de ziekenhuizen waaraan de artsen verbonden zijn. Naast niet-ambtelijke omkoping wordt het bedrijf verdacht van valsheid in geschrifte.

De doorzoeking werd verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Dat onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU), een zelfstandige organisatie binnen de politie die ongebruikelijke financiƫle transacties opspoort.