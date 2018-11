Hoe kon bendeleider Bulger in zijn cel worden doodgeslagen met een hangslot?

Er is nog veel onduidelijk over de gewelddadige dood van James 'Whitey' Bulger. De 89-jarige bendeleider werd volgens Amerikaanse media in de gevangenis doodgeslagen met een hangslot in een sok. Een huurmoordenaar van de maffia en een andere gevangene zijn ervoor opgepakt.

Bulger was nog maar 12 uur eerder aangekomen in de Hazelton gevangenis in West Virginia. Tegen zijn wensen in was hij niet in beschermde bewaring geplaatst, maar in een reguliere cel.

Volgens Amerikaanse media is op bewakingsbeelden te zien hoe twee gevangenen hem rond 06.00 uur 's ochtends in zijn rolstoel buiten beeld rijden om hem in elkaar te slaan. Bulger werd onherkenbaar verminkt: er zijn berichten dat zijn moordenaar probeerde zijn tong uit te snijden. Ook waren zijn ogen uitgestoken.

Hekel aan informanten

Een van de mannen die verdacht wordt van de moord op Bulger is de 51-jarige Freddy Geas, die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor een maffiamoord. Geas had volgens zijn advocaat een gruwelijke hekel aan informanten; Bulger sluisde informatie over de maffia door naar de FBI, ten gunste van zijn eigen bende.

Het is nog onduidelijk hoe Geas in de cel van Bulger kon komen. Ook is niet bekend waardoor Bulger pas twee uur na de aanval werd gevonden door cipiers. Verder vragen Amerikaanse media zich af waarom de notoire crimineel niet in beschermde bewaring is geplaatst, of ├╝berhaupt werd overgebracht naar Hazelton, een gevangenis met een povere reputatie.

Bulger is de derde gedetineerde die dit jaar omkomt in Hazelton door geweld onder gevangenen. Eerder concludeerde een rapport al dat "gedetineerden hier snel hun leven kunnen verliezen". Er waren voortdurend klachten over personeelstekorten.

Champagne

In de jaren 70, 80 en 90 leidde James 'Whitey' Bulger de beruchte Winter Hill Gang in Boston. Na 16 jaar op de vlucht werd hij in 2011 opgepakt en veroordeeld tot twee keer levenslang voor elf moorden, afpersing en andere delicten. Zijn bloedige leven was de inspiratie voor de film Black Mass met Johnny Depp en het personage van Jack Nicholson in The Departed (2006).

In zijn oude woonplaats wordt niet verrast gereageerd op de gruweldood van de gangster. "Boontje komt om zijn loontje", reageerde een 85-jarige inwoner van Boston in The New York Times. "Ik wil niet morbide lijken, maar als je weet wat voor persoon hij was, dan zat dit eraan te komen."

"Ik heb er lang op gewacht", zegt Patricia Donahue zelfs. Haar man Michael werd doodgeschoten toen hij zijn buurman, een FBI-informant, een lift had gegeven. "Ik wilde champagne halen en de kurk laten knallen."