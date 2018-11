Politie New York roept hulp in bij onderzoek naar dood Saudische zusjes

Een wandelaar vond de vrouwen - Tala en Rotana Farea - met hun enkels en polsen aan elkaar vastgebonden met ducttape. Ze waren toen al ruim twee maanden vermist.

Zeker een van de twee Farea-zussen woonde in Fairfax, in de staat Virginia. Dat is ruim 360 kilometer ten zuidoosten van de plek waar ze werden gevonden, in een park in het noorden van Manhattan. De oudere zus zou volgens de krant The Arab News, een Engelstalige Saudische krant, sinds kort in New York wonen.

De autoriteiten vermoeden dat de zussen in de Hudson zijn terechtgekomen en zijn aangespoeld bij het park dat ligt aan de rivier. Ze hebben niet lang in het water gelegen, aldus de politie tegenover The New York Times.

Geregeld spoelen in het park lichamen aan van mensen die van een nabijgelegen brug zijn gesprongen, maar de lichamen van de zussen vertoonden niet de verwondingen die normaliter na een dergelijke zelfmoordactie te zien zijn.

Telefoontje Saudische ambassade

De zussen kwamen in 2015 naar de VS met hun moeder. Vorig jaar december werden de vrouwen ook al eens als vermist opgegeven. Toen waren ze weggelopen van huis en werden ze door de autoriteiten ondergebracht in een opvanghuis.

Volgens Amerikaanse media werd de moeder van de zussen een dag voordat de lichamen werden ontdekt gebeld door iemand van de Saudische ambassade in Washington. Ze kreeg de opdracht per direct de VS te verlaten, omdat de zussen politiek asiel zouden hebben aangevraagd.

Het Saudische consulaat in New York plaatste dinsdag een persbericht op Twitter, waarin wordt gezegd dat de nabestaanden van de zussen, die volgens de Saudi's studenten waren, zijn gecondoleerd en hulp is aangeboden. Verder zegt de consul een jurist te hebben aangesteld die de zaak nauwlettend volgt.