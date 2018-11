'Blokker verhult vermogen met boekhoudkundige truc'

De familie Blokker, eigenaar van het gelijknamige winkelbedrijf, gebruikt een omstreden boekhoudkundige truc om het vermogen van het bedrijf af te schermen voor de buitenwereld. Door steeds een nieuw moederbedrijf aan te wijzen, denkt het bedrijf geen jaarverslagen te hoeven overleggen, schrijft het FD.

In de krant noemen experts de gang van zaken ongebruikelijk en kwalijk. Volgens hen druist de praktijk in tegen de regels voor transparant ondernemen. Het is, zo zeggen ze, niet in strijd met de wet, maar wel met de norm.

De familie Blokker staat erom bekend niet graag inzicht te geven in de eigen financiƫle situatie. Het bedrijf noteerde vorig jaar een recordverlies van 344 miljoen euro, maar de familie is nog altijd schatrijk. Zo wordt het vermogen van Els Blokker, vrouw van de overleden eigenaar Jaap, geschat op 1,3 miljard euro. Zijn broer Albert, tevens oud-bestuursvoorzitter, zou een vermogen hebben van ruim 1 miljard euro.

Truc

Het vermogen van de familie is voor een groot deel ondergebracht bij investeringsmaatschappij HB Capital. Daarin zitten onder meer belangen in bedrijven.

Voor veel bedrijven is het deponeren van een jaarrekening verplicht om fraude tegen te gaan en uit transparantie-overwegingen. HB Capital denkt onder die verplichting uit te kunnen komen door gebruik te maken van de uitzondering die bestaat voor dochterbedrijven wier moederbedrijven zich aansprakelijk stellen. In dat geval krijgt een dochterbedrijf vrijstelling, HB Capital in dit geval.

Normaal gesproken zou dan het moederbedrijf de jaarcijfers moeten deponeren, maar omdat de eigenaren elke twee jaar een nieuw moederbedrijf boven HB Capital hangen, gebeurt dat niet. Twee jaar is namelijk ongeveer de periode die een onderneming mag uittrekken om een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel neer te leggen.

Steeds als de deadline nadert, wordt een nieuw moederbedrijf aangewezen en het oude geliquideerd, waarmee ook de cijfers en de jaarrekening verdwijnen. Tegen het FD zegt de investeringsmaatschappij dat dit bewust gebeurt om de privacy van aandeelhouders te beschermen. Volgens de krant is het echter vooral de bedoeling het vermogen van de familie Blokker te verhullen.